Сообщение рязанец13 » 28 июн 2019, 14:16

Сам солю, копчу готовлю всякие мясные деликатесы. Могу приготовить из вашего сырья. Цены адекватные. нНапример грудинка копчено вареная по советскому ГОСТу 400р.кг, колбаса вареная от 500 кг, рулеты куриные 400р. кг.

В процессе приготовления используются только необходимые ингридиенты, никах усилителей вкуса и загустителей не применяю. Так же есть всё для приготовления колбас и рулетов (оболочки, специи, плеки, нитритная соль).Если по пути могу завести домой, или вститься где либо по договоренности.