Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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рязанец13
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 13:55

Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.

Сообщение рязанец13 » 28 июн 2019, 14:16

Сам солю, копчу готовлю всякие мясные деликатесы. Могу приготовить из вашего сырья. Цены адекватные. нНапример грудинка копчено вареная по советскому ГОСТу 400р.кг, колбаса вареная от 500 кг, рулеты куриные 400р. кг.
В процессе приготовления используются только необходимые ингридиенты, никах усилителей вкуса и загустителей не применяю. Так же есть всё для приготовления колбас и рулетов (оболочки, специи, плеки, нитритная соль).Если по пути могу завести домой, или вститься где либо по договоренности.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.

Сообщение Ingritt » 21 авг 2019, 14:23

Делаете заготовки для бешпармака?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.

Сообщение Laca » 04 дек 2020, 20:10

Довольно интересно делать такое, ну а на счет мяса, где заказать хорошее в Питере, чтоб свежее было и натуральное.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.

Сообщение Alisik » Вчера, 15:18

Я не покупаю мясо ни на базаре, ни в магазинах, в которых не уверена, обязательно слежу за здоровьем своей семьи и контролирую, чем они питаются. Мясо я заказываю сама на сайте магазина «Родные ладони», где есть качественные фермерские продукты по хорошей стоимости в Питере. Это мне помогает существенно экономить свой бюджет, готовим с женой самостоятельно, стараемся делать разные блюда, чтоб было вкусно и полезно. На сайте есть большой выбор разного мяса, я периодически заказываю разные части свинины, баранины, кролика, свинины. Все свежее и и очень полезное.
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