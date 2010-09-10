Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.
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Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.
Сам солю, копчу готовлю всякие мясные деликатесы. Могу приготовить из вашего сырья. Цены адекватные. нНапример грудинка копчено вареная по советскому ГОСТу 400р.кг, колбаса вареная от 500 кг, рулеты куриные 400р. кг.
В процессе приготовления используются только необходимые ингридиенты, никах усилителей вкуса и загустителей не применяю. Так же есть всё для приготовления колбас и рулетов (оболочки, специи, плеки, нитритная соль).Если по пути могу завести домой, или вститься где либо по договоренности.
В процессе приготовления используются только необходимые ингридиенты, никах усилителей вкуса и загустителей не применяю. Так же есть всё для приготовления колбас и рулетов (оболочки, специи, плеки, нитритная соль).Если по пути могу завести домой, или вститься где либо по договоренности.
Re: Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.
Делаете заготовки для бешпармака?
Re: Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.
Довольно интересно делать такое, ну а на счет мяса, где заказать хорошее в Питере, чтоб свежее было и натуральное.
Re: Колбаса, грудинка, копчености. Делаю сам.
Я не покупаю мясо ни на базаре, ни в магазинах, в которых не уверена, обязательно слежу за здоровьем своей семьи и контролирую, чем они питаются. Мясо я заказываю сама на сайте магазина «Родные ладони», где есть качественные фермерские продукты по хорошей стоимости в Питере. Это мне помогает существенно экономить свой бюджет, готовим с женой самостоятельно, стараемся делать разные блюда, чтоб было вкусно и полезно. На сайте есть большой выбор разного мяса, я периодически заказываю разные части свинины, баранины, кролика, свинины. Все свежее и и очень полезное.
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