Детская площадка

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Детская площадка

Сообщение Хойя » Сегодня, 14:23

Добрый всем день. Спросить хотела. Дело в том, что у нас возле дома очень старая и неухоженная детская площадка. Качели поломанные стоят, горка погнутая, а никому и дело нет. Вот мы и подумали с родителями соседских детишек и решили собрать денежку кто сколько сможет и обратиться в фирму, занимающуюся производством детских игровых площадок: https://dvorick.ru/ Но вопрос в чем - нам надо это с кем-то согласовывать, какое-то разрешение на такие работы или что?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Детская площадка

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 14:36

Я так думаю, что вам надо в управляющую компанию сходить - с ними поговорить. Они же отвечают за придомовую территорию, да и за площадку, думаю, тоже. Вот они пусть и думают как все это надо оформлять
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Детская площадка

Сообщение Пантерка » Сегодня, 14:55

На мой взгляд, управляющая компания не оформлять все это должна, а сама лично все это и организовывать и оплачивать. Разве это не входит в их обязанности? У нас вот они в прошлом году сами ремонт на детской площадке сделали
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Детская площадка

Сообщение Holly » Сегодня, 15:08

Ну тут такая ситуация... В общем, закон звучит довольно забавно. По сути да - они обязаны ремонтировать детскую площадку. Но по тому же закону они имеют право отказать в ремонте если у них нет денег. Ну а дальше сами понимаете.
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