Детская площадка
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Детская площадка
Добрый всем день. Спросить хотела. Дело в том, что у нас возле дома очень старая и неухоженная детская площадка. Качели поломанные стоят, горка погнутая, а никому и дело нет. Вот мы и подумали с родителями соседских детишек и решили собрать денежку кто сколько сможет и обратиться в фирму, занимающуюся производством детских игровых площадок: https://dvorick.ru/ Но вопрос в чем - нам надо это с кем-то согласовывать, какое-то разрешение на такие работы или что?
Re: Детская площадка
Я так думаю, что вам надо в управляющую компанию сходить - с ними поговорить. Они же отвечают за придомовую территорию, да и за площадку, думаю, тоже. Вот они пусть и думают как все это надо оформлять
Re: Детская площадка
На мой взгляд, управляющая компания не оформлять все это должна, а сама лично все это и организовывать и оплачивать. Разве это не входит в их обязанности? У нас вот они в прошлом году сами ремонт на детской площадке сделали
Re: Детская площадка
Ну тут такая ситуация... В общем, закон звучит довольно забавно. По сути да - они обязаны ремонтировать детскую площадку. Но по тому же закону они имеют право отказать в ремонте если у них нет денег. Ну а дальше сами понимаете.
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