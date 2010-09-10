Сообщение Пантерка » Сегодня, 14:55

На мой взгляд, управляющая компания не оформлять все это должна, а сама лично все это и организовывать и оплачивать. Разве это не входит в их обязанности? У нас вот они в прошлом году сами ремонт на детской площадке сделали