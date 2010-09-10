Мне нужно создать информационный сайт продажник

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Мне нужно создать информационный сайт продажник

Сообщение Noone » Вчера, 21:46

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается продажей Но я к сожалению так и не нашел качественный сервис, который этим занимается.Так что ребят, если вам что то известно по этой теме. то дайте мне знать, мне будет интересно вас послушать.
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Мне нужно создать информационный сайт продажник

Сообщение Meran » Сегодня, 09:03

Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость