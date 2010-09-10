Мне нужно создать информационный сайт продажник
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Мне нужно создать информационный сайт продажник
Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается продажей Но я к сожалению так и не нашел качественный сервис, который этим занимается.Так что ребят, если вам что то известно по этой теме. то дайте мне знать, мне будет интересно вас послушать.
Re: Мне нужно создать информационный сайт продажник
Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
Re: Мне нужно создать информационный сайт продажник
Ну вообще как вам правильно уже сказали что можно заказать создание такого сайта в интернете, но не стоит это делать на фриланс биржах, лучше 20 раз подумайте и закажите создание сайта в хорошей фирме - https://farnedo.ru Они уже давно занимаются создаем сайтов и думаю что они вам точно помогут
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: oleg2002209 и 1 гость