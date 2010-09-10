Мне нужно создать информационный сайт продажник

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Мне нужно создать информационный сайт продажник

Сообщение Noone » Вчера, 21:46

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается продажей Но я к сожалению так и не нашел качественный сервис, который этим занимается.Так что ребят, если вам что то известно по этой теме. то дайте мне знать, мне будет интересно вас послушать.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Мне нужно создать информационный сайт продажник

Сообщение Meran » Сегодня, 09:03

Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Мне нужно создать информационный сайт продажник

Сообщение BlackFury » 42 минуты назад

Ну вообще как вам правильно уже сказали что можно заказать создание такого сайта в интернете, но не стоит это делать на фриланс биржах, лучше 20 раз подумайте и закажите создание сайта в хорошей фирме - https://farnedo.ru Они уже давно занимаются создаем сайтов и думаю что они вам точно помогут
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