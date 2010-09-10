Профнастил
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Профнастил
Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается прожажей профгастилом Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете по этому поводу, поделитесь со мной своим опытом, буду очень вам благодарен.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Профнастил
Ой даже не знаю чем вам помочь в этой не легкой для вас ситуации, попробуйте связаться со своими родными, может у них есть нужные контакты.
Re: Профнастил
Есть профнастил низкокачественный настил и приобрести его можно тут http://metallsrazu.ru . Их предприятие сообщает в веб-сайте, что же некондиционный настил предполагает собою профлист с определенными недостатками . Профнастил некондиция случается оцинкованый, покрытый. С целью наиболее детальной данных переключаетесь к ним в веб-сайт
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