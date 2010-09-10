Сообщение BlackFury » Сегодня, 08:51

привет! когда то знала такую компанию, ну не запомнилась...была тут рядом снами в городе не далеко...могу конечно уточнить если надо...а так вы можете полазить по интернету и поискать..в поисковике, на форумах, по отзывам. а если по отзывам то только отзовик, так как там более правдоподобно все. и фотоотчеты есть.