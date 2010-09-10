Выращивание цветной капусты

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Выращивание цветной капусты

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 21:51

Друзья, в общем то у меня к вам вопрос, как домохозяйкам, как выращивать цветную капусту? если вы знаете что то по этой теме, то дайте мне знать, для меня это очень важно, заранее спасибо.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Выращивание цветной капусты

Сообщение Sumail » Сегодня, 08:52

Доброго времени суток форумчане! Не могу к сожалению вам помочь в этом, так как не приходилось мне с этим сталкиваться. Ну было бы интересно послушать других. А вообще можно посмотреть по отзывам на форумах по региону, тут ведь форум не по направлению. Советую вам ещё в группах в контакте поискать, может там будут что.
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