Выращивание цветной капусты
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Выращивание цветной капусты
Друзья, в общем то у меня к вам вопрос, как домохозяйкам, как выращивать цветную капусту? если вы знаете что то по этой теме, то дайте мне знать, для меня это очень важно, заранее спасибо.
Re: Выращивание цветной капусты
Доброго времени суток форумчане! Не могу к сожалению вам помочь в этом, так как не приходилось мне с этим сталкиваться. Ну было бы интересно послушать других. А вообще можно посмотреть по отзывам на форумах по региону, тут ведь форум не по направлению. Советую вам ещё в группах в контакте поискать, может там будут что.
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