Сообщение Sumail » Сегодня, 08:52

Доброго времени суток форумчане! Не могу к сожалению вам помочь в этом, так как не приходилось мне с этим сталкиваться. Ну было бы интересно послушать других. А вообще можно посмотреть по отзывам на форумах по региону, тут ведь форум не по направлению. Советую вам ещё в группах в контакте поискать, может там будут что.