Уборка полсле ремонта

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Уборка полсле ремонта

Сообщение BlackFury » Вчера, 21:55

Ребят, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается уборка полсле ремонта Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается, поэтому остаетесь только вы, и я искренне надеюсь что вы мне поможете.
Вернуться к началу
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Уборка полсле ремонта

Сообщение Noone » Сегодня, 08:57

доброго времени суток! а черт его знает, мне тоже нужен ответ на этот вопрос...несколько раз пытались найти в интернете ну безуспешно, потому как уже не верю всяким отзывам, и описаниям, пока не увижу людей которые реально попробовали, использовали, или пользовались услугами данными я не верю никому. Написать что хочешь могут, тем более сейчас когда любой отзыв можно купить за деньги. Знаю даже есть специальные биржи которые платят за отзывы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость