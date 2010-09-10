Сообщение Noone » Сегодня, 08:57

доброго времени суток! а черт его знает, мне тоже нужен ответ на этот вопрос...несколько раз пытались найти в интернете ну безуспешно, потому как уже не верю всяким отзывам, и описаниям, пока не увижу людей которые реально попробовали, использовали, или пользовались услугами данными я не верю никому. Написать что хочешь могут, тем более сейчас когда любой отзыв можно купить за деньги. Знаю даже есть специальные биржи которые платят за отзывы.