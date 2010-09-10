Уборка полсле ремонта
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Уборка полсле ремонта
Ребят, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается уборка полсле ремонта Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается, поэтому остаетесь только вы, и я искренне надеюсь что вы мне поможете.
Re: Уборка полсле ремонта
доброго времени суток! а черт его знает, мне тоже нужен ответ на этот вопрос...несколько раз пытались найти в интернете ну безуспешно, потому как уже не верю всяким отзывам, и описаниям, пока не увижу людей которые реально попробовали, использовали, или пользовались услугами данными я не верю никому. Написать что хочешь могут, тем более сейчас когда любой отзыв можно купить за деньги. Знаю даже есть специальные биржи которые платят за отзывы.
Re: Уборка полсле ремонта
Привет, мне тоже нужны были люди которые смогли бы все убрать после ремонта, так как было грязно и лень и я начал искать в интернете и нашел вот этих ребята Флора клининг они все сделали мне быстро и не дорого, так что советую тебе их.
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