Уборка полсле ремонта

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Уборка полсле ремонта

Сообщение BlackFury » 28 июн 2019, 21:55

Ребят, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается уборка полсле ремонта Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается, поэтому остаетесь только вы, и я искренне надеюсь что вы мне поможете.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Уборка полсле ремонта

Сообщение Meran » 29 июн 2019, 15:00

Привет, мне тоже нужны были люди которые смогли бы все убрать после ремонта, так как было грязно и лень и я начал искать в интернете и нашел вот этих ребята Флора клининг они все сделали мне быстро и не дорого, так что советую тебе их.
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Уборка полсле ремонта

Сообщение parma » 18 сен 2019, 10:36

Компания https://cleaning-services.kiev.ua/uborka-doma/ делала уборку в нашем доме течении нескольких часов после заказа приехала бригада, за день убрались в доме. Понятные цены и высокое качество. Вежливый персонал и заказы выполняют в срок!
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Уборка полсле ремонта

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 00:35

Уборка после ремонта, это самое адское что может быть. Мало того что нужно пережить сам ремонт, так еще и убираться после него нужно. Считаю что для таких случаев лучше нанимать специальную компанию https://cleacom.ru/uborka-kvartir-posle-remonta/ , и нервы целы, и в доме идеальная чистота.
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