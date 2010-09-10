Уборка полсле ремонта
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Уборка полсле ремонта
Ребят, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается уборка полсле ремонта Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается, поэтому остаетесь только вы, и я искренне надеюсь что вы мне поможете.
Re: Уборка полсле ремонта
Привет, мне тоже нужны были люди которые смогли бы все убрать после ремонта, так как было грязно и лень и я начал искать в интернете и нашел вот этих ребята Флора клининг они все сделали мне быстро и не дорого, так что советую тебе их.
Re: Уборка полсле ремонта
Компания https://cleaning-services.kiev.ua/uborka-doma/ делала уборку в нашем доме течении нескольких часов после заказа приехала бригада, за день убрались в доме. Понятные цены и высокое качество. Вежливый персонал и заказы выполняют в срок!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Уборка полсле ремонта
Уборка после ремонта, это самое адское что может быть. Мало того что нужно пережить сам ремонт, так еще и убираться после него нужно. Считаю что для таких случаев лучше нанимать специальную компанию https://cleacom.ru/uborka-kvartir-posle-remonta/ , и нервы целы, и в доме идеальная чистота.
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