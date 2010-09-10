Шкаф-купе
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Шкаф-купе
Привет, вот хочу заказать шкаф купе, так как жена уже надоела мне напоминать про него и вот ищу людей в которых можно заказать, пока ничего не нашел и написал сюда может вы поможете мне найти.
Re: Шкаф-купе
Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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