Шкаф-купе

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Шкаф-купе

Сообщение Sumail » Вчера, 21:58

Привет, вот хочу заказать шкаф купе, так как жена уже надоела мне напоминать про него и вот ищу людей в которых можно заказать, пока ничего не нашел и написал сюда может вы поможете мне найти.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Шкаф-купе

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 09:01

Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Шкаф-купе

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:09

Порекомендую вам одну недорогую компанию,там можно очень дешево заказать шкаф,не намного дороже чем б/у зато будет новый) Мы себе тоже по рекомендации знакомых заказали шкаф купе от фирмы мебель дана остались очень довольны,такого хорошего качества не встречали пока ходили по магазинам в поисках шкафа. Изготовили быстро и по цене вышло совсем недорого)
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