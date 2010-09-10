Шкаф-купе
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Шкаф-купе
Привет, вот хочу заказать шкаф купе, так как жена уже надоела мне напоминать про него и вот ищу людей в которых можно заказать, пока ничего не нашел и написал сюда может вы поможете мне найти.
Re: Шкаф-купе
Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Шкаф-купе
Порекомендую вам одну недорогую компанию,там можно очень дешево заказать шкаф,не намного дороже чем б/у зато будет новый) Мы себе тоже по рекомендации знакомых заказали шкаф купе от фирмы мебель дана остались очень довольны,такого хорошего качества не встречали пока ходили по магазинам в поисках шкафа. Изготовили быстро и по цене вышло совсем недорого)
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