Шкаф-купе

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Шкаф-купе

Сообщение Sumail » 28 июн 2019, 21:58

Привет, вот хочу заказать шкаф купе, так как жена уже надоела мне напоминать про него и вот ищу людей в которых можно заказать, пока ничего не нашел и написал сюда может вы поможете мне найти.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Шкаф-купе

Сообщение Dendi1 » 29 июн 2019, 09:01

Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Шкаф-купе

Сообщение oleg2002209 » 29 июн 2019, 15:09

Порекомендую вам одну недорогую компанию,там можно очень дешево заказать шкаф,не намного дороже чем б/у зато будет новый) Мы себе тоже по рекомендации знакомых заказали шкаф купе от фирмы мебель дана остались очень довольны,такого хорошего качества не встречали пока ходили по магазинам в поисках шкафа. Изготовили быстро и по цене вышло совсем недорого)
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Шкаф-купе

Сообщение Alekol » 29 минут назад

Сейчас такое разнообразие по магазинам шкафов, что прям глаза разбегаются http://nosecret.com.ua/stati/shkafy-kupe-razbiraemsya-v-tipax-i-materialax.html, а выбрать среди них действительно классный и самый лучший для себя, не так то и просто. Нужно изучить ассортимент и постараться среди него выбрать идеальный вариант.
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