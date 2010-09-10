Изготовление деревянных моделей

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Ahmadsax
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 15:10

Изготовление деревянных моделей

Сообщение Ahmadsax » Сегодня, 15:15

Изготовление модельной оснастки для литейного производства :
- Модельщик по деревянным моделям
- Модельное оснастки
- Изготовление деревянных моделей различной сложности
- Литейное производство
Наш сайт: модельщик74.рф

Изготовление масштабных моделей
Вконтакте: https://vk.com/tokarev_mgn
Почта: tokarev_zakaz@gmail.com
whatsapp: +79227310530 viber: +79227310530
https://vk.com/tokarev_mgn
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