Полировка

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Полировка

Сообщение igor81 » 01 июл 2019, 09:58

Нахожусь сейчас в Москве по работе, кто знает там проверенный сервис по полировке кузова? И какова стоимость?
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Полировка

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 10:40

Смотря какая именно полировка вас интересует, точнее какой части машины. А стоимость полировки кузова посмотрите на сайте у сервиса ЧипсЭвей. Эти ребята реанимировали мою ласточку после хорошего удара, сейчас всё отлично, царапины не видно. Теперь в случае чего, сразу буду ехать только к ним.
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