Полировка
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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Полировка
Нахожусь сейчас в Москве по работе, кто знает там проверенный сервис по полировке кузова? И какова стоимость?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Полировка
Смотря какая именно полировка вас интересует, точнее какой части машины. А стоимость полировки кузова посмотрите на сайте у сервиса ЧипсЭвей. Эти ребята реанимировали мою ласточку после хорошего удара, сейчас всё отлично, царапины не видно. Теперь в случае чего, сразу буду ехать только к ним.
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