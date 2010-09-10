Перевозка груза

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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Перевозка груза

Сообщение Генна » 01 июл 2019, 10:08

Кто перевозил песок и гравий в почтово-багажном вагоне? К кому вы непосредственно обращались?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Перевозка груза

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 минут назад

Мы последнее время пользуемся отправкой почтово багажными вагонами http://unicomcargo.ru/services/gd-perev ... nye-vagony компании Юникорм. Во-первых, это абсолютная целостность груза, так как перед транспортировкой его надежно и качественно упаковывают. Во-вторых, это оперативность доставки в любую точку страны, а в третьих, это цены, которые выгоднее чем отправка иными путями. Посмотрите на сайте их всю подробную информацию или проконсультируйтесь с менеджером.
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