Перевозка груза
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Перевозка груза
Кто перевозил песок и гравий в почтово-багажном вагоне? К кому вы непосредственно обращались?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Перевозка груза
Мы последнее время пользуемся отправкой почтово багажными вагонами http://unicomcargo.ru/services/gd-perev ... nye-vagony компании Юникорм. Во-первых, это абсолютная целостность груза, так как перед транспортировкой его надежно и качественно упаковывают. Во-вторых, это оперативность доставки в любую точку страны, а в третьих, это цены, которые выгоднее чем отправка иными путями. Посмотрите на сайте их всю подробную информацию или проконсультируйтесь с менеджером.
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