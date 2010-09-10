Сообщение BlackFury » Сегодня, 16:25

Ребят, мне вот срочно нужен проверенный магазин , который занимается продажей бордюров. Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается, поэтому остаетесь только вы, и я искренне надеюсь что вы мне поможете.