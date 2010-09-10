Сообщение Dendi1 » Сегодня, 16:29

Доброго времени суток, мне вот понадобился сервис, который занимается кредитом под залог .Но к сожалению мне так и не удалось найти компанию, которая этим занимается. И я надеюсь вы мне дадите дельный совет в решении этого вопроса.