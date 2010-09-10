Продвижение сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Продвижение сайта

Сообщение igor81 » 02 июл 2019, 08:29

Подскажите сколько стоит продвижение сайта и посоветуйте фирму
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Продвижение сайта

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 июл 2019, 08:59

Я бы вам посоветовал компанию Авада, заказывал у них продвижение, после работы заметно выросли показатели. Можете узнать более подробно об продвижении сайта цена и прочее тут Парни продумают стратегию, обсудят все детали и пока вы не согласуете, не приступят к работе, ответственные.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Продвижение сайта

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 10:27

У каждой компании свои цены, поспрашивайте на сео форумах
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