Продвижение сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Продвижение сайта

Сообщение igor81 » 02 июл 2019, 08:29

Подскажите сколько стоит продвижение сайта и посоветуйте фирму
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Продвижение сайта

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 июл 2019, 08:59

Я бы вам посоветовал компанию Авада, заказывал у них продвижение, после работы заметно выросли показатели. Можете узнать более подробно об продвижении сайта цена и прочее тут Парни продумают стратегию, обсудят все детали и пока вы не согласуете, не приступят к работе, ответственные.
Вернуться к началу
VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Продвижение сайта

Сообщение VasiLissa » 18 сен 2019, 10:27

У каждой компании свои цены, поспрашивайте на сео форумах
Вернуться к началу
Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Продвижение сайта

Сообщение Voed » 21 окт 2019, 12:46

Почитайте вот здесь https://www.directadvert.ru/blogs в блоге - хорошо и понятно написано, почему не надо делать упор на поисковое продвижение и почему лучше привлекать платный трафик.
Вернуться к началу
Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Продвижение сайта

Сообщение Baanse » Сегодня, 08:09

Поверьте, с каждым месяцем, а то и кварталом, очень многое меняется и продвижение становится все сложнее. Если сделать упор на квалифицированных специалистов, то у таких есть масса методов продвижения и каждый из них показывает результат в положительную сторону. Вот https://seouspeh.ru/ эти ребята, которые имеют опыт, навыки и главное нацелены на исключительно положительный результат, сотрудничество с ними процесс выгодный, как по расходам, так по затратам времени.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей