Продвижение сайта
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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Продвижение сайта
Подскажите сколько стоит продвижение сайта и посоветуйте фирму
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Продвижение сайта
Я бы вам посоветовал компанию Авада, заказывал у них продвижение, после работы заметно выросли показатели. Можете узнать более подробно об продвижении сайта цена и прочее тут Парни продумают стратегию, обсудят все детали и пока вы не согласуете, не приступят к работе, ответственные.
Re: Продвижение сайта
У каждой компании свои цены, поспрашивайте на сео форумах
Re: Продвижение сайта
Почитайте вот здесь https://www.directadvert.ru/blogs в блоге - хорошо и понятно написано, почему не надо делать упор на поисковое продвижение и почему лучше привлекать платный трафик.
Re: Продвижение сайта
Поверьте, с каждым месяцем, а то и кварталом, очень многое меняется и продвижение становится все сложнее. Если сделать упор на квалифицированных специалистов, то у таких есть масса методов продвижения и каждый из них показывает результат в положительную сторону. Вот https://seouspeh.ru/ эти ребята, которые имеют опыт, навыки и главное нацелены на исключительно положительный результат, сотрудничество с ними процесс выгодный, как по расходам, так по затратам времени.
Re: Продвижение сайта
Тут все еще зависти от того по каким запросам и в какой нише вы хотите продвигать сайт. Если ниша не особо конкурентная, то думаю что вам не нужно прибегать к помощи фирм по продвижению. Гораздо лучше изучить вопрос самому. Времени это много не займет, инструменты для этого есть в сети. Маленькие сайты, вроде вот таких https://kody.com.ua/black-friday под НЧ запросы можно самостоятельно в топ-10 вывести. Ну а если уже не получиться, тогда искать помощи на стороне.
Re: Продвижение сайта
Базовое поисковое продвижение при создании сайта проводится. А вот потом провести грамотную рекламную кампанию - это сложно.
Re: Продвижение сайта
Почему сложно? Например, в контекстной рекламе есть возможность получить помощь непосредственно от Яндекс директ.
Re: Продвижение сайта
Я говорю про другие типы рекламы, например, https://www.directadvert.ru/text/buyers тизерную. Хотя там тоже не так уж сложно настраивать, служба поддержки помогает.
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