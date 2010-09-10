Продвижение сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Продвижение сайта

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 июл 2019, 08:59

Я бы вам посоветовал компанию Авада, заказывал у них продвижение, после работы заметно выросли показатели. Можете узнать более подробно об продвижении сайта цена и прочее тут Парни продумают стратегию, обсудят все детали и пока вы не согласуете, не приступят к работе, ответственные.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Продвижение сайта

Сообщение VasiLissa » 18 сен 2019, 10:27

У каждой компании свои цены, поспрашивайте на сео форумах
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Продвижение сайта

Сообщение Voed » 21 окт 2019, 12:46

Почитайте вот здесь https://www.directadvert.ru/blogs в блоге - хорошо и понятно написано, почему не надо делать упор на поисковое продвижение и почему лучше привлекать платный трафик.
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alanshor
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 12:33

Re: Продвижение сайта

Сообщение alanshor » 12 ноя 2019, 17:42

Тут все еще зависти от того по каким запросам и в какой нише вы хотите продвигать сайт. Если ниша не особо конкурентная, то думаю что вам не нужно прибегать к помощи фирм по продвижению. Гораздо лучше изучить вопрос самому. Времени это много не займет, инструменты для этого есть в сети. Маленькие сайты, вроде вот таких https://kody.com.ua/black-friday под НЧ запросы можно самостоятельно в топ-10 вывести. Ну а если уже не получиться, тогда искать помощи на стороне.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Продвижение сайта

Сообщение Voed » 21 дек 2019, 12:39

Базовое поисковое продвижение при создании сайта проводится. А вот потом провести грамотную рекламную кампанию - это сложно.
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Продвижение сайта

Сообщение Малинка90 » 24 дек 2019, 22:56

Почему сложно? Например, в контекстной рекламе есть возможность получить помощь непосредственно от Яндекс директ.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Продвижение сайта

Сообщение Voed » 24 дек 2019, 23:06

Я говорю про другие типы рекламы, например, https://www.directadvert.ru/text/buyers тизерную. Хотя там тоже не так уж сложно настраивать, служба поддержки помогает.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Продвижение сайта

Сообщение polpol » 55 минут назад

Заказав создание и продвижение сайта в студии Имагос http://www.imagos.ru я получил услуги, которые принесли результат. Причем под «результатом» я понимаю не только позиции и трафик, которые являются лишь ступеньками, ведущими к цели, моя цель в повышении продаж. Именно это результат эффективного продвижения.
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