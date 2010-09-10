Усиление сигнала
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Усиление сигнала
Подскажите фирму, которая занимается усилением сигнала сотовой связи и интернета, они могут сделать выезд на замер?
Re: Усиление сигнала
Да конечно. Вот сервис https://nettuning.ru/, предварительно сделают замеры, подберут оборудование, к тому же всё с гарантией. Приедут и в офис, и на дом, и загород, делают в любом месте. Мне помогли решить проблему с плохой связью. Знаю, что работают качественно и на совесть, поэтому рекомендую.
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