Усиление сигнала

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Усиление сигнала

Сообщение Наташа Швец » 02 июл 2019, 15:14

Подскажите фирму, которая занимается усилением сигнала сотовой связи и интернета, они могут сделать выезд на замер?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Усиление сигнала

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 09:32

Да конечно. Вот сервис https://nettuning.ru/, предварительно сделают замеры, подберут оборудование, к тому же всё с гарантией. Приедут и в офис, и на дом, и загород, делают в любом месте. Мне помогли решить проблему с плохой связью. Знаю, что работают качественно и на совесть, поэтому рекомендую.
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