Застройка выставочных стендов, организация форумов от профессионалов
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- Зарегистрирован: Вчера, 22:53
Застройка выставочных стендов, организация форумов от профессионалов
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Всю необходимую информацию Вы можете найти на официальном сайте компании по ссылке expofortis ru Конгресс занимается организацией мероприятий разной тематической направленности уже около 20 лет, и на сайте можно ознакомиться со всей полезной и необходимой для заказа информацией
Там же есть раздел портфолио — в нем размещены фотоотчеты о прошедших мероприятиях Таким образом, Вы можете собственными глазами убедиться в том, как именно они проходят, что делает компания Будьте уверены, на организованные фирмой выставки точно приходят люди
Если же Вы хотите стать очевидцем мероприятия, посмотреть на организацию вживую, а не на фото, можете ознакомиться с анонсом и решить, какую выставку Вы могли бы посетить Как правило, там публикуются открытые презентации и встречи, на которые могут попасть и другие люди Подробности можно уточнить у менеджера компании в телефонном режиме, позвонив по указанному на сайте контактному номеру
1 сообщение • Страница 1 из 1
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