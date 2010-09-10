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Alonzo Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Вчера, 23:28 Лид - менеджмент для Вашего бизнеса Цитата Сообщение Alonzo » Вчера, 23:34

 Лидогенерация холодной, теплой и горячей базы

 Телемаркетинг обзвон по холодной или теплой базе,

 использование контекстной рекламы,

 конвертация трафика из социальных сетей.

Вы получите качественную базу целевых клиентов, более того, кроме ФИО и контактных данных мы передаставим Вам запись разговора или прописанные лидом детали заказа. Оставляя у нас заявку на сотрудничество, Вы получаете консультацию наших менеджеров и новых клиентов каждый день уже завтра. Если Вы хотите увеличить объемы своих продаж, обращайтесь в нашу компанию MBA TIME4U и Вы будете удивлены быстрым и продуктивным результатом!



По всем вопросам обращаться: Александр



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Website:

Tel: +74991131063

Viber, telegramm: +380971497793 Для непрерывного и успешного развития Вашего бизнеса необходим постоянный приток клиентов. В распоряжении нашей компании MBA TIME4U есть всё необходимое для качественного выполнения этой задачи различными способами лидогенерации, в том числе быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов разными инструментами: Лидогенерация холодной, теплой и горячей базы Телемаркетинг обзвон по холодной или теплой базе, использование контекстной рекламы, конвертация трафика из социальных сетей.Вы получите качественную базу целевых клиентов, более того, кроме ФИО и контактных данных мы передаставим Вам запись разговора или прописанные лидом детали заказа. Оставляя у нас заявку на сотрудничество, Вы получаете консультацию наших менеджеров и новых клиентов каждый день уже завтра. Если Вы хотите увеличить объемы своих продаж, обращайтесь в нашу компанию MBA TIME4U и Вы будете удивлены быстрым и продуктивным результатом!По всем вопросам обращаться: АлександрMail: info@mbatime4u.com Website: http://mbatime4u.com Tel: +74991131063Viber, telegramm: +380971497793 Вложения Вернуться к началу

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