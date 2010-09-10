Лид - менеджмент для Вашего бизнеса

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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Alonzo
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 23:28

Лид - менеджмент для Вашего бизнеса

Сообщение Alonzo » Вчера, 23:34

Для непрерывного и успешного развития Вашего бизнеса необходим постоянный приток клиентов. В распоряжении нашей компании MBA TIME4U есть всё необходимое для качественного выполнения этой задачи различными способами лидогенерации, в том числе быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов разными инструментами:
 Лидогенерация холодной, теплой и горячей базы
 Телемаркетинг обзвон по холодной или теплой базе,
 использование контекстной рекламы,
 конвертация трафика из социальных сетей.
Вы получите качественную базу целевых клиентов, более того, кроме ФИО и контактных данных мы передаставим Вам запись разговора или прописанные лидом детали заказа. Оставляя у нас заявку на сотрудничество, Вы получаете консультацию наших менеджеров и новых клиентов каждый день уже завтра. Если Вы хотите увеличить объемы своих продаж, обращайтесь в нашу компанию MBA TIME4U и Вы будете удивлены быстрым и продуктивным результатом!

По всем вопросам обращаться: Александр

Mail: info@mbatime4u.com
Website: http://mbatime4u.com
Tel: +74991131063
Viber, telegramm: +380971497793
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