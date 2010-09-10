Лид - менеджмент для Вашего бизнеса
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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Лид - менеджмент для Вашего бизнеса
Для непрерывного и успешного развития Вашего бизнеса необходим постоянный приток клиентов. В распоряжении нашей компании MBA TIME4U есть всё необходимое для качественного выполнения этой задачи различными способами лидогенерации, в том числе быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов разными инструментами:
Лидогенерация холодной, теплой и горячей базы
Телемаркетинг обзвон по холодной или теплой базе,
использование контекстной рекламы,
конвертация трафика из социальных сетей.
Вы получите качественную базу целевых клиентов, более того, кроме ФИО и контактных данных мы передаставим Вам запись разговора или прописанные лидом детали заказа. Оставляя у нас заявку на сотрудничество, Вы получаете консультацию наших менеджеров и новых клиентов каждый день уже завтра. Если Вы хотите увеличить объемы своих продаж, обращайтесь в нашу компанию MBA TIME4U и Вы будете удивлены быстрым и продуктивным результатом!
По всем вопросам обращаться: Александр
Mail: info@mbatime4u.com
Website: http://mbatime4u.com
Tel: +74991131063
Viber, telegramm: +380971497793
Лидогенерация холодной, теплой и горячей базы
Телемаркетинг обзвон по холодной или теплой базе,
использование контекстной рекламы,
конвертация трафика из социальных сетей.
Вы получите качественную базу целевых клиентов, более того, кроме ФИО и контактных данных мы передаставим Вам запись разговора или прописанные лидом детали заказа. Оставляя у нас заявку на сотрудничество, Вы получаете консультацию наших менеджеров и новых клиентов каждый день уже завтра. Если Вы хотите увеличить объемы своих продаж, обращайтесь в нашу компанию MBA TIME4U и Вы будете удивлены быстрым и продуктивным результатом!
По всем вопросам обращаться: Александр
Mail: info@mbatime4u.com
Website: http://mbatime4u.com
Tel: +74991131063
Viber, telegramm: +380971497793
1 сообщение • Страница 1 из 1
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