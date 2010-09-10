Интернет - маркетинг для бизнеса

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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Bronze
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 23:38

Интернет - маркетинг для бизнеса

Сообщение Bronze » Вчера, 23:41

Практически все коммерческие компании имеют представительство в Интернете в виде полноценного ресурса, блога или страницы. Однако просто создав сетевой ресурс и заполнив его информационным контентом, вы не обеспечите автоматическое увеличение продаж и рост популярности компании. Необходима целенаправленная работа с сайтом, предполагающая его раскрутку и увеличение конверсии.
Наша компания MBA TIME4U готова предоставить для этого все инструменты и способы:
- SEO - продвижение,
- создание контекстной рекламы,
- продвижение SMM,
- обеспечение юзабилити сайта,
- услуги по управлению репутацией и много других эффективных инструментов для продвижения бизнеса в интернете.
Свяжитесь с нами и внедрите эти тактики и решения, которые помогут вам и вашему бизнесу выделиться среди конкурентов.

По всем вопросам обращаться: Александр
Mail: info@mbatime4u.com
Website: http://mbatime4u.com
Tel: +74991131063
Viber, telegramm: +380971497793
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