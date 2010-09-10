Сообщение Oliver » 29 минут назад

Сейчас заинтересовался домашним самогоноварением. В данный момент нахожусь в процессе выбора аппарата, есть тут знающие винокуры, кто сможет помочь с выбором? Какие нюансы есть, чтобы продукт получался качественным? На что обратить внимание при выборе оборудования?