Какой самогонный аппарат выбрать?
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Какой самогонный аппарат выбрать?
Сейчас заинтересовался домашним самогоноварением. В данный момент нахожусь в процессе выбора аппарата, есть тут знающие винокуры, кто сможет помочь с выбором? Какие нюансы есть, чтобы продукт получался качественным? На что обратить внимание при выборе оборудования?
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