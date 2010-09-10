Какой самогонный аппарат выбрать?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 08:54

Какой самогонный аппарат выбрать?

Сообщение Oliver » Сегодня, 08:58

Сейчас заинтересовался домашним самогоноварением. В данный момент нахожусь в процессе выбора аппарата, есть тут знающие винокуры, кто сможет помочь с выбором? Какие нюансы есть, чтобы продукт получался качественным? На что обратить внимание при выборе оборудования?
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 09:40

Re: Какой самогонный аппарат выбрать?

Сообщение Hiper » Сегодня, 09:46

В первую очередь на качество сварных швов и толщину металла кастрюли, после того как это посмотришь, смотри на соединения. У меня на аппарате, соединения кламповые, такие на всей линейке Добрый жар Абсолют http://absolut.dobriy-jar.ru/ После этого смотри на производительность аппарата, у меня 10 литров в час например, это сэкономит тебе время и энергоресурсы
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 08:54

Re: Какой самогонный аппарат выбрать?

Сообщение Oliver » Сегодня, 10:05

Да а то электричество сейчас не дешевое, и плита у меня индукционная, не всякую кастрюлю на нее еще поставишь, поэтому быстро сколько нужно нагнал и выключил. Вообще я думаю про электротэн, на картинках видел что у них можно его купить, он за отдельные деньги покупается?
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 09:40

Re: Какой самогонный аппарат выбрать?

Сообщение Hiper » Сегодня, 10:22

Ну в принципе, кастрюля у аппарата Добрый жар Абсолют подходит для всех видов плит, в том числе и для индукционных плит, поэтому проблем не будет. Электротэн хорошая штука, позволит температуру лучше выдерживать, чем регулировки на плите, да они продают свои тэны, которые также на кламповом соединении.
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