Какой самогонный аппарат выбрать?
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Какой самогонный аппарат выбрать?
Сейчас заинтересовался домашним самогоноварением. В данный момент нахожусь в процессе выбора аппарата, есть тут знающие винокуры, кто сможет помочь с выбором? Какие нюансы есть, чтобы продукт получался качественным? На что обратить внимание при выборе оборудования?
Re: Какой самогонный аппарат выбрать?
В первую очередь на качество сварных швов и толщину металла кастрюли, после того как это посмотришь, смотри на соединения. У меня на аппарате, соединения кламповые, такие на всей линейке Добрый жар Абсолют http://absolut.dobriy-jar.ru/ После этого смотри на производительность аппарата, у меня 10 литров в час например, это сэкономит тебе время и энергоресурсы
Re: Какой самогонный аппарат выбрать?
Да а то электричество сейчас не дешевое, и плита у меня индукционная, не всякую кастрюлю на нее еще поставишь, поэтому быстро сколько нужно нагнал и выключил. Вообще я думаю про электротэн, на картинках видел что у них можно его купить, он за отдельные деньги покупается?
Re: Какой самогонный аппарат выбрать?
Ну в принципе, кастрюля у аппарата Добрый жар Абсолют подходит для всех видов плит, в том числе и для индукционных плит, поэтому проблем не будет. Электротэн хорошая штука, позволит температуру лучше выдерживать, чем регулировки на плите, да они продают свои тэны, которые также на кламповом соединении.
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