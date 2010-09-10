Сообщение Oliver » Сегодня, 10:05

Да а то электричество сейчас не дешевое, и плита у меня индукционная, не всякую кастрюлю на нее еще поставишь, поэтому быстро сколько нужно нагнал и выключил. Вообще я думаю про электротэн, на картинках видел что у них можно его купить, он за отдельные деньги покупается?