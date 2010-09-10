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Projectstroy Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 15:17 Проектирование деревянного дома, бани или сруба Цитата Сообщение Projectstroy » 35 минут назад примеры проектов

Проектирование и перепланировка загородных домов, бань и других строений из бревна, лафета или бруса



Если у вас нет готового проекта - спроектируем и отрисуем планировки, фасады и внешние виды по замерам!



Проект деревянного дома, сруб домокомплекта: индивидуальные, эскизное проектирование и готовые проекты деревянных домов, бань и срубов из рубленого и оцилиндрованного бревна, дикие срубы, post and beam, лафет, клееный и профилированный брус для производства и строительства домов плотниками и строительной бригадой.



Норвежская и канадская рубка, дикие срубы, лафет и бревно.



Проект + 3D + разбревновка в АТ венцах - рабочий проект на деревянный дом, баню или сруб от 150 руб. кв. м площади пола



Проверены заказчиками с 2009 г.!

Не пропадали!

Низкие расценки для подобного рода документации!

Скидки от первоначальных данных!

Проконсультируем при желании в строительстве!



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+7(499) 397-7033

whatsapp | telegram +7(985) 137-4493

e-mail

razbrusovka@projectstroy.com Если у вас нет готового проекта - спроектируем и отрисуем планировки, фасады и внешние виды по замерам!Проект деревянного дома, сруб домокомплекта: индивидуальные, эскизное проектирование и готовые проекты деревянных домов, бань и срубов из рубленого и оцилиндрованного бревна, дикие срубы, post and beam, лафет, клееный и профилированный брус для производства и строительства домов плотниками и строительной бригадой.Норвежская и канадская рубка, дикие срубы, лафет и бревно.Проект + 3D + разбревновка в АТ венцах - рабочий проект на деревянный дом, баню или сруб от 150 руб. кв. м площади полаНе пропадали!Низкие расценки для подобного рода документации!Скидки от первоначальных данных!Проконсультируем при желании в строительстве!Телефоны+7(499) 397-7033whatsapp | telegram +7(985) 137-4493e-mail kontakt@projectstroy.com - вопросы 24 часа Вернуться к началу

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