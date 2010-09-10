Проектирование деревянного дома, бани или сруба
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- Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 15:17
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Проектирование деревянного дома, бани или сруба
Проектирование и перепланировка загородных домов, бань и других строений из бревна, лафета или бруса
Если у вас нет готового проекта - спроектируем и отрисуем планировки, фасады и внешние виды по замерам!
Проект деревянного дома, сруб домокомплекта: индивидуальные, эскизное проектирование и готовые проекты деревянных домов, бань и срубов из рубленого и оцилиндрованного бревна, дикие срубы, post and beam, лафет, клееный и профилированный брус для производства и строительства домов плотниками и строительной бригадой.
Норвежская и канадская рубка, дикие срубы, лафет и бревно.
Проект + 3D + разбревновка в АТ венцах - рабочий проект на деревянный дом, баню или сруб от 150 руб. кв. м площади пола
Проверены заказчиками с 2009 г.!
Не пропадали!
Низкие расценки для подобного рода документации!
Скидки от первоначальных данных!
Проконсультируем при желании в строительстве!
Телефоны
+7(499) 397-7033
whatsapp | telegram +7(985) 137-4493
e-mail kontakt@projectstroy.com - вопросы 24 часа
razbrusovka@projectstroy.com
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