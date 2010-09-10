Проектирование деревянного дома, бани или сруба

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Projectstroy
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Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 15:17
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Проектирование деревянного дома, бани или сруба

Сообщение Projectstroy » 35 минут назад

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примеры проектов

Проектирование и перепланировка загородных домов, бань и других строений из бревна, лафета или бруса

Если у вас нет готового проекта - спроектируем и отрисуем планировки, фасады и внешние виды по замерам!

Проект деревянного дома, сруб домокомплекта: индивидуальные, эскизное проектирование и готовые проекты деревянных домов, бань и срубов из рубленого и оцилиндрованного бревна, дикие срубы, post and beam, лафет, клееный и профилированный брус для производства и строительства домов плотниками и строительной бригадой.

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