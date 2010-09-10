Покупка щебня

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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Покупка щебня

Сообщение Генна » 04 июл 2019, 09:26

Какой щебень лучше использовать при строительстве дома и где его можно купить в Домодедово?
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Покупка щебня

Сообщение Baanse » 05 июл 2019, 13:10

Генна писал(а):Какой щебень лучше использовать при строительстве дома и где его можно купить в Домодедово?

Вы сами строите?
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ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Re: Покупка щебня

Сообщение ТарасТ » 42 минуты назад

Думаю тебе подойдет щебень гранитный домодедово от компании Бетонли. У них большой ассортимент товара, можешь найти не только щебень, но и много других материалов. Все они хорошего качества, также у ребят работает круглосуточная доставка и сроки они никогда не срывают, всегда доставляют заказ в оговоренное время.
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