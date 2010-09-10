Покупка щебня

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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Покупка щебня

Сообщение Генна » 04 июл 2019, 09:26

Какой щебень лучше использовать при строительстве дома и где его можно купить в Домодедово?
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Покупка щебня

Сообщение Baanse » 05 июл 2019, 13:10

Генна писал(а):Какой щебень лучше использовать при строительстве дома и где его можно купить в Домодедово?

Вы сами строите?
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Покупка щебня

Сообщение Baanse » 10 минут назад

Генна писал(а):Какой щебень лучше использовать при строительстве дома и где его можно купить в Домодедово?



Если строите сами, то настоятельно рекомендую посетить сайт компании Smasmo, у которой сам лично заказывал щебень. Но стоит уточнить какие именно работы вы будете делать, чтобы точно вам посоветовать. Если хотите сэкономить время на дискуссии, то сразу к консультанту на сайт, разбираются в этом, потому как специализированный сервис. Там же на сайте увидите свой район(внизу страницы), привезут необходимое количество и по цене выгодно будет.
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