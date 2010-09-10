Сообщение Baanse » 10 минут назад

Генна писал(а): Какой щебень лучше использовать при строительстве дома и где его можно купить в Домодедово?

Если строите сами, то настоятельно рекомендую посетить сайт компании Smasmo, у которой сам лично заказывал щебень. Но стоит уточнить какие именно работы вы будете делать, чтобы точно вам посоветовать. Если хотите сэкономить время на дискуссии, то сразу к консультанту на сайт, разбираются в этом, потому как специализированный сервис. Там же на сайте увидите свой район(внизу страницы), привезут необходимое количество и по цене выгодно будет.