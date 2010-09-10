Воспитание
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Воспитание
Всем привет. Хотела бы поговорить о воспитании подрастающего поколения. Заметила, что сейчас никто не занимается воспитанием в детях чувства патриотизма, любви к Родине. Почему так? Ведь в наше время было совсем не так - постоянно какие-то внеклассные занятия в школе проводили, нас чем-то пытались увлечь.. А сейчас?..
Re: Воспитание
А сейчас я считаю, что подобная работа ложится в первую очередь на плечи родителей. Именно родители должны объяснять ребенку все эти моменты
Re: Воспитание
Родители, конечно, в первую очередь - это да. Но и кроме родителей есть различные общественные организации, такие как Российское общество Знание, например. Они среди всего прочего занимаются именно что воспитанием патриотизма у подрастающего поколения. Сейчас, например, они проводят конкурс фотографий: https://www.znanierussia.ru/competition ... sHome.aspx Любой может сделать и отправить фотографию своего уголка России
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