Сообщение Хойя » 54 минуты назад

Всем привет. Хотела бы поговорить о воспитании подрастающего поколения. Заметила, что сейчас никто не занимается воспитанием в детях чувства патриотизма, любви к Родине. Почему так? Ведь в наше время было совсем не так - постоянно какие-то внеклассные занятия в школе проводили, нас чем-то пытались увлечь.. А сейчас?..