Воспитание
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Воспитание
Всем привет. Хотела бы поговорить о воспитании подрастающего поколения. Заметила, что сейчас никто не занимается воспитанием в детях чувства патриотизма, любви к Родине. Почему так? Ведь в наше время было совсем не так - постоянно какие-то внеклассные занятия в школе проводили, нас чем-то пытались увлечь.. А сейчас?..
Re: Воспитание
А сейчас я считаю, что подобная работа ложится в первую очередь на плечи родителей. Именно родители должны объяснять ребенку все эти моменты
Re: Воспитание
Родители, конечно, в первую очередь - это да. Но и кроме родителей есть различные общественные организации, такие как Российское общество Знание, например. Они среди всего прочего занимаются именно что воспитанием патриотизма у подрастающего поколения. Сейчас, например, они проводят конкурс фотографий: https://www.znanierussia.ru/competition ... sHome.aspx Любой может сделать и отправить фотографию своего уголка России
Re: Воспитание
Ого! Почитала про конкурс - это так здорово! У меня сын всерьез увлекается фотографией. Причем у него порой такие работы отличные - я все ему предлагала в Нешенел географик отправить, а он отнекивается. Расскажу ему про этот конкурс
Re: Воспитание
Raduznaya писал(а):А сейчас я считаю, что подобная работа ложится в первую очередь на плечи родителей. Именно родители должны объяснять ребенку все эти моменты
Соглашусь, тоже так считаю. В частности, если ребенок у вас мальчик, надо мужественным его воспитывать. А если девочка, надо чтобы она женственной была, поэтому почаще делайте ей такие как здесь https://kidhairstyle.com/ красивые прически, а так же покупайте модные обновки. И конечно, родители должны в первую очередь воспитывать своим примером, это рано или поздно принесет свои плоды.
Re: Воспитание
Воспитание ребенка дело серьезное и нужное, патриотическое тоже должно быть, нужно любить свою Родину, согласна !
Как показывает статистика, подавляющее большинство родителей уверены, что воспитывают ребенка правильно. Но при это частенько задаются вопросами: «Как мне вырастить хорошего человека?» и «Почему же мой малыш не идеален?».
А какие именно ошибки, по мнению профессиональных психологов, чаще всего допускают родители в процессе воспитания детей, о них все вот тут и найдете https://blizosti.net/10-oshibok-kotorye-roditeli-dopuskajut-v-vospitanii-rebenka/.
Как показывает статистика, подавляющее большинство родителей уверены, что воспитывают ребенка правильно. Но при это частенько задаются вопросами: «Как мне вырастить хорошего человека?» и «Почему же мой малыш не идеален?».
А какие именно ошибки, по мнению профессиональных психологов, чаще всего допускают родители в процессе воспитания детей, о них все вот тут и найдете https://blizosti.net/10-oshibok-kotorye-roditeli-dopuskajut-v-vospitanii-rebenka/.
6 сообщений • Страница 1 из 1
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