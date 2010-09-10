Воспитание

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Воспитание

Сообщение Хойя » 04 июл 2019, 15:36

Всем привет. Хотела бы поговорить о воспитании подрастающего поколения. Заметила, что сейчас никто не занимается воспитанием в детях чувства патриотизма, любви к Родине. Почему так? Ведь в наше время было совсем не так - постоянно какие-то внеклассные занятия в школе проводили, нас чем-то пытались увлечь.. А сейчас?..
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Воспитание

Сообщение Raduznaya » 04 июл 2019, 16:09

А сейчас я считаю, что подобная работа ложится в первую очередь на плечи родителей. Именно родители должны объяснять ребенку все эти моменты
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Воспитание

Сообщение Пантерка » 04 июл 2019, 16:22

Родители, конечно, в первую очередь - это да. Но и кроме родителей есть различные общественные организации, такие как Российское общество Знание, например. Они среди всего прочего занимаются именно что воспитанием патриотизма у подрастающего поколения. Сейчас, например, они проводят конкурс фотографий: https://www.znanierussia.ru/competition ... sHome.aspx Любой может сделать и отправить фотографию своего уголка России
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Воспитание

Сообщение Holly » 04 июл 2019, 16:40

Ого! Почитала про конкурс - это так здорово! У меня сын всерьез увлекается фотографией. Причем у него порой такие работы отличные - я все ему предлагала в Нешенел географик отправить, а он отнекивается. Расскажу ему про этот конкурс
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Воспитание

Сообщение gonchar84 » 12 авг 2019, 10:17

Raduznaya писал(а):А сейчас я считаю, что подобная работа ложится в первую очередь на плечи родителей. Именно родители должны объяснять ребенку все эти моменты

Соглашусь, тоже так считаю. В частности, если ребенок у вас мальчик, надо мужественным его воспитывать. А если девочка, надо чтобы она женственной была, поэтому почаще делайте ей такие как здесь https://kidhairstyle.com/ красивые прически, а так же покупайте модные обновки. И конечно, родители должны в первую очередь воспитывать своим примером, это рано или поздно принесет свои плоды.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Воспитание

Сообщение КсюшаЧ » 09 фев 2021, 09:56

Воспитание ребенка дело серьезное и нужное, патриотическое тоже должно быть, нужно любить свою Родину, согласна !
Как показывает статистика, подавляющее большинство родителей уверены, что воспитывают ребенка правильно. Но при это частенько задаются вопросами: «Как мне вырастить хорошего человека?» и «Почему же мой малыш не идеален?».
А какие именно ошибки, по мнению профессиональных психологов, чаще всего допускают родители в процессе воспитания детей, о них все вот тут и найдете https://blizosti.net/10-oshibok-kotorye-roditeli-dopuskajut-v-vospitanii-rebenka/. Изображение
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Воспитание

Сообщение Варенок » 06 мар 2021, 12:44

КсюшаЧ писал(а):
Как показывает статистика, подавляющее большинство родителей уверены, что воспитывают ребенка правильно. Но при это частенько задаются вопросами: «Как мне вырастить хорошего человека?» и «Почему же мой малыш не идеален?».

Это два совершенно разных вопроса.
Как вырастить хорошего человека? - вопрос актуальный, хотя под понятием "хоррший человек" многие понимают совершенно разное.
А насчет идеальности...неужели надо хотеть идеального ребенка? Я хочу здорового, хорошего, умного и т.д., но идеального? Разве такие бывают? И зачем? Мы, родители, разве идеальны?
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Воспитание

Сообщение Alisik » Сегодня, 10:12

Чтоб вырастить хорошего человека, нужно его всячески развивать интеллектуально. Ну и обязательно подавать свой пример. Обычно дети копируют поведение и отношение к другим родителей.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Воспитание

Сообщение Laca » Сегодня, 11:26

Моему сыну на данный момент 6 лет, конечно свой пример показываю, но окружение сейчас очень жестокое и нужно развивать все стороны ребенка. Я часто покупаю интеллектуальные игрушки, а из последних взяла друг для ребенка https://shopoglot.com/buy-ferby/ Ферби. Сейчас это очень популярная игрушка, она как домашнее животное, за которым нужно ухаживать, есть в разных цветах. Я заказывала через магазин в Америке, там они стопят гораздо дешевле. Да я, в принципе, так часто товары заказываю, экономлю много средств.
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