Третейская оговорка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Третейская оговорка
Суд вынес не правильное решение и мне необходима помощь в третейской оговорке так что я ищу куда смогу обратиться чтобы мне помогли,вы мне можете посоветовать куда я могу обратиться в Екатеринбурге чтобы мне помогли ?
Re: Третейская оговорка
Вот странно)))) а иногда даже смешно видеть такие вопросы. Это же элементарно))) заходите в браузер, в поисковой строке вбиваете запрос, и вам выдаст полно вариантов, по разным ценам. Неужели это трудно сделать?
Re: Третейская оговорка
Да не стоит вам просто обращаться к каким либо юристам потому что все равно точно не сможете узнать сможет ли он вам помочь или же нет,я обращался в эту компанию за помощью https://tretejskij-sud66.ru в ней очень толковые юристы и с работой своей справляются как следует,берут за все не слишком много.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость