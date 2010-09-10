Третейская оговорка

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Третейская оговорка

Сообщение Meran » Вчера, 19:03

Суд вынес не правильное решение и мне необходима помощь в третейской оговорке так что я ищу куда смогу обратиться чтобы мне помогли,вы мне можете посоветовать куда я могу обратиться в Екатеринбурге чтобы мне помогли ?
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Третейская оговорка

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:07

Вот странно)))) а иногда даже смешно видеть такие вопросы. Это же элементарно))) заходите в браузер, в поисковой строке вбиваете запрос, и вам выдаст полно вариантов, по разным ценам. Неужели это трудно сделать?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Третейская оговорка

Сообщение Noone » Сегодня, 21:27

Да не стоит вам просто обращаться к каким либо юристам потому что все равно точно не сможете узнать сможет ли он вам помочь или же нет,я обращался в эту компанию за помощью https://tretejskij-sud66.ru в ней очень толковые юристы и с работой своей справляются как следует,берут за все не слишком много.
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