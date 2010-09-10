Подарок супруге.

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Подарок супруге.

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 19:04

Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших ответов.
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