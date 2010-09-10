Подарок супруге.

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Подарок супруге.

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:04

Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших ответов.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Подарок супруге.

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:12

Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Подарок супруге.

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 21:16

Вы же сами должны понимать что девушки любят либо же различные побрякушки золотые к примеру или же на пример какие нибудь духи,я вот духи дарил которые покупал в этом магазине аромакод.ру в нем и выбор очень хороший да и по ценам мне также все вполне устроило.
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