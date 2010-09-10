Подарок супруге.

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Подарок супруге.

Сообщение oleg2002209 » 04 июл 2019, 19:04

Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших ответов.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Подарок супруге.

Сообщение Sumail » 05 июл 2019, 11:12

Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Подарок супруге.

Сообщение Dendi1 » 05 июл 2019, 21:16

Вы же сами должны понимать что девушки любят либо же различные побрякушки золотые к примеру или же на пример какие нибудь духи,я вот духи дарил которые покупал в этом магазине аромакод.ру в нем и выбор очень хороший да и по ценам мне также все вполне устроило.
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Подарок супруге.

Сообщение Buneyaz » 22 июл 2019, 11:36

oleg2002209 писал(а):Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших ответов.

Парфюм и недорого это вещи несовместимые. Либо вы покупаете качественный от известного производителя, либо не покупаете никакой вообще, потому что те, которые продаются в переулке по 200 рублей это спирт с ароматизаторами, такое большинству женщин и задаром не нужно. Зайдите на любой сайт по выбору подарков типа https://vdartebe.ru/category/komu-xotite-podarit/zhene и почитайте как правильно подобрать, с небольшим бюджетом лучше взять букет цветов и какой-то приличный коньяк, но не дешевые духи.

ps. День рождениЯ, а не рождение. :)
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Подарок супруге.

Сообщение Alekol » Сегодня, 14:45

А почему бы вам не подарить красивую брендовую сумку? Думаю, что такому подарку обрадуется каждая женщина. И лучше всего выбирать такую сумку среди новой коллекции - https://gallerix.ru/pnews/201909/damskie-sumki-2019/ , где вы найдете только стильные и модные модели, как повседневные, так и красивые вечерние сумочки.
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