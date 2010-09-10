Подарок супруге.
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Подарок супруге.
Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших ответов.
Re: Подарок супруге.
Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
Re: Подарок супруге.
Вы же сами должны понимать что девушки любят либо же различные побрякушки золотые к примеру или же на пример какие нибудь духи,я вот духи дарил которые покупал в этом магазине аромакод.ру в нем и выбор очень хороший да и по ценам мне также все вполне устроило.
Re: Подарок супруге.
oleg2002209 писал(а):Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших ответов.
Парфюм и недорого это вещи несовместимые. Либо вы покупаете качественный от известного производителя, либо не покупаете никакой вообще, потому что те, которые продаются в переулке по 200 рублей это спирт с ароматизаторами, такое большинству женщин и задаром не нужно. Зайдите на любой сайт по выбору подарков типа https://vdartebe.ru/category/komu-xotite-podarit/zhene и почитайте как правильно подобрать, с небольшим бюджетом лучше взять букет цветов и какой-то приличный коньяк, но не дешевые духи.
ps. День рождениЯ, а не рождение.
Re: Подарок супруге.
А почему бы вам не подарить красивую брендовую сумку? Думаю, что такому подарку обрадуется каждая женщина. И лучше всего выбирать такую сумку среди новой коллекции - https://gallerix.ru/pnews/201909/damskie-sumki-2019/ , где вы найдете только стильные и модные модели, как повседневные, так и красивые вечерние сумочки.
5 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя