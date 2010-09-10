Ремонт двигателя
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Ремонт двигателя
Всем привет, у меня , что-то начал барахлить двигатель, он стучит и бывает не заводиться, я боюсь, что поеду куда-то и машина просто заглохнет на трассе, и чтоб этого не случилось мне нужен хороший сервис который сможет решить эту проблему.
Re: Ремонт двигателя
доброго времени суток! знали мы такой сервис, года два назад покупали себе тоже...цена конечно была хорошая... ну мы покупали офлайн магазине, так надежнее,
в интернет покупки не верю..уже раз обожглась.
в интернет покупки не верю..уже раз обожглась.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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