Ремонт двигателя

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Ремонт двигателя

Сообщение Sumail » Вчера, 19:06

Всем привет, у меня , что-то начал барахлить двигатель, он стучит и бывает не заводиться, я боюсь, что поеду куда-то и машина просто заглохнет на трассе, и чтоб этого не случилось мне нужен хороший сервис который сможет решить эту проблему.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт двигателя

Сообщение Dendi1 » 57 минут назад

доброго времени суток! знали мы такой сервис, года два назад покупали себе тоже...цена конечно была хорошая... ну мы покупали офлайн магазине, так надежнее,
в интернет покупки не верю..уже раз обожглась.
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