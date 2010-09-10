Ремонт двигателя

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Ремонт двигателя

Сообщение Sumail » Вчера, 19:06

Всем привет, у меня , что-то начал барахлить двигатель, он стучит и бывает не заводиться, я боюсь, что поеду куда-то и машина просто заглохнет на трассе, и чтоб этого не случилось мне нужен хороший сервис который сможет решить эту проблему.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт двигателя

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 11:15

доброго времени суток! знали мы такой сервис, года два назад покупали себе тоже...цена конечно была хорошая... ну мы покупали офлайн магазине, так надежнее,
в интернет покупки не верю..уже раз обожглась.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Ремонт двигателя

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 21:07

Привет, лучше с двигателем не шутить я раз проигнорировал проблему с двигателем и поплатился, пришлось менять весь двигатель, и с тех пор я каждый месяц проверяю машину, я нашел себе классный сервис вот он http://chevrolet.auto33.ru здесь тебе починят любую проблему, эти ребята делают работу очень качественно, а цены вполне адекватные, так что советую тебе дружище.
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