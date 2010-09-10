Сообщение Noone » 57 минут назад

Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается листовым прокатом. Но в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.