Сообщение BlackFury » 32 минуты назад

Ну если вам к примеру нужны медные трубы, то я лично я покупал у ребят на вот этим сайте mdmgroup-spb.ru Честно говоря, по моему мнению это самый лучший выбор будет для вас, работают они уже не первый год и есть много положительных отзывов, я тоже к ним как то обращался но только уже за латунными трубами