Металлопрокат

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Металлопрокат

Сообщение Noone » Вчера, 19:07

Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается листовым прокатом. Но в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Металлопрокат

Сообщение Meran » Сегодня, 11:25

Ну я в этой сфере далеко не самый подготовленный человек, но мой вам совет, поспрашивать у своих друзей, наверняка кто то уже сталкивался с этой темой.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Металлопрокат

Сообщение BlackFury » 32 минуты назад

Ну если вам к примеру нужны медные трубы, то я лично я покупал у ребят на вот этим сайте mdmgroup-spb.ru Честно говоря, по моему мнению это самый лучший выбор будет для вас, работают они уже не первый год и есть много положительных отзывов, я тоже к ним как то обращался но только уже за латунными трубами
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