Металлопрокат
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Металлопрокат
Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается листовым прокатом. Но в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
Re: Металлопрокат
Ну я в этой сфере далеко не самый подготовленный человек, но мой вам совет, поспрашивать у своих друзей, наверняка кто то уже сталкивался с этой темой.
Re: Металлопрокат
Ну если вам к примеру нужны медные трубы, то я лично я покупал у ребят на вот этим сайте mdmgroup-spb.ru Честно говоря, по моему мнению это самый лучший выбор будет для вас, работают они уже не первый год и есть много положительных отзывов, я тоже к ним как то обращался но только уже за латунными трубами
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