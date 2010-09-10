Ноутбук
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Ноутбук
Привет, хочу подарить своему сыну ноутбук на день рождение и вот не не знаю какой купить , так как я в этом не сильно разбираюсь, так что я надеюсь. чтовы мне поможете.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Ноутбук
Это очень крутой выбор для подарка, по поводу же выбора ноутбука, я бы на вашем месте купил бы что то из линейки асус, так как они в этой рынке очень сильны, и за свои деньги очень крутые.
Re: Ноутбук
Привет, если тебе нужен хороший и мощный ноут то тебе повезло, так как я знаю официальный магазин где ты можешь купить ноутбук вот он http://www.karelcomp.ru я сам здесь себе покупал компьютер и хочу сказать, что весь товар здесь качественный, цены нормальные, также есть скидки, так что заходи и покупай.
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