Ноутбук

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Ноутбук

Сообщение Dendi1 » Вчера, 19:09

Привет, хочу подарить своему сыну ноутбук на день рождение и вот не не знаю какой купить , так как я в этом не сильно разбираюсь, так что я надеюсь. чтовы мне поможете.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Ноутбук

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 11:36

Это очень крутой выбор для подарка, по поводу же выбора ноутбука, я бы на вашем месте купил бы что то из линейки асус, так как они в этой рынке очень сильны, и за свои деньги очень крутые.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Ноутбук

Сообщение Sumail » 23 минуты назад

Привет, если тебе нужен хороший и мощный ноут то тебе повезло, так как я знаю официальный магазин где ты можешь купить ноутбук вот он http://www.karelcomp.ru я сам здесь себе покупал компьютер и хочу сказать, что весь товар здесь качественный, цены нормальные, также есть скидки, так что заходи и покупай.
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