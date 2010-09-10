Сообщение oleg2002209 » 05 июл 2019, 11:36

Это очень крутой выбор для подарка, по поводу же выбора ноутбука, я бы на вашем месте купил бы что то из линейки асус, так как они в этой рынке очень сильны, и за свои деньги очень крутые.