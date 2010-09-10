Ноутбук

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Ноутбук

Сообщение Dendi1 » 04 июл 2019, 19:09

Привет, хочу подарить своему сыну ноутбук на день рождение и вот не не знаю какой купить , так как я в этом не сильно разбираюсь, так что я надеюсь. чтовы мне поможете.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Ноутбук

Сообщение oleg2002209 » 05 июл 2019, 11:36

Это очень крутой выбор для подарка, по поводу же выбора ноутбука, я бы на вашем месте купил бы что то из линейки асус, так как они в этой рынке очень сильны, и за свои деньги очень крутые.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Ноутбук

Сообщение Sumail » 05 июл 2019, 20:47

Привет, если тебе нужен хороший и мощный ноут то тебе повезло, так как я знаю официальный магазин где ты можешь купить ноутбук вот он http://www.karelcomp.ru я сам здесь себе покупал компьютер и хочу сказать, что весь товар здесь качественный, цены нормальные, также есть скидки, так что заходи и покупай.
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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Re: Ноутбук

Сообщение Malishev_Vity » Сегодня, 14:47

Вам нужен мощный ноутбук или для повседневных задач?? Если сын любит играть в игры и нагружать компьютер, тогда лучше не экономить и брать сразу хороший ноутбук. Я сам люблю погонять в игры, поэтому купил себе ASUS TUF Gaming он весьма производительный, самые тяжелые игры, на нем идут легко, на высоких настройках. Он сейчас кстати в Эльдорадо https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/producer=asus/ в скидке, я его покупал за 34 тысячи, а сейчас он 24 тысяч))
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ноутбук

Сообщение Haminahu » 16 минут назад

важно смотреть по характеристиками!
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